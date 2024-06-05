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ファブリック　ソファー
商品番号 G39493667800
商品名

ファブリック　ソファー
ブランド名 ババカグ
特別価格 税込 50,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト...シンプル・ベーシック,ナチュラル,モダンカラー...ブラウン主な張り地...布・ファブリック.このソファは東京ショールームでの展示のみに使用されていました。ブランド名前ババカグ、日本製になります。価格は30万円、セールなっております。サイズおよそ、幅220cm高さ91cmになります。コメント下さい。よろしくお願いたします。
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