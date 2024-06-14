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☆エレキギタースタートアップセット☆
商品番号 E13547842769
商品名

☆エレキギタースタートアップセット☆
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

エレキギタースタートアップセット値下げしました!合計￥9,690⇒￥6,500(￥3,190値引き)・フォトジェニックギターアンプ(中古品)/クリーニング済￥3,980・アクセサリー6点セット(新品)￥3,980．らくらくメルカリ便送料￥850・手数料10%￥880らくらくメルカリ便　元払い　匿名発送エアーパッキンとリサイクル段ボールで丁寧に梱包します。アンプ種類...その他アンプ#セルダー#入門#未使用#アンプ#シールド#ストラップ#ギターケース#チューナー#ストラトキャスター#メンテナンス済#ギター女子#エレキギター#初心者#送料無料アンプ種類...その他アンプ
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