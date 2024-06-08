リアルハンバーガー型チェア ユニークデザインスツール 耐荷重90kg

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バンズのゴマやパテの照り、野菜のみずみずしさなど細部までかなり凝っていてクオリティの高いリアルなデザインです耐荷重90kgなので子供用だけでなく大人でも実際にイスとして使える丈夫な造りですが、当方は店舗内でのインテリアとして使用していましたので古い品ですが状態は良い方かと思います。プロフィール内全商品共通の注意事項を必読の上ご検討下さい。よろしくお願いしますサイズ(目安)：270×270×340mm主な素材：FRP特徴···完成品テイスト···洋風