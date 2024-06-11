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「バットマン」１／６ソフビフィギュア（ツクダホビー製）
商品番号 U15463557911
商品名

「バットマン」１／６ソフビフィギュア（ツクダホビー製）
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ツクダホビーの「バットマン」１／６スケールフィギュア（BATMAN1/6COMPLETEDFIGUREMODEL）です。　組立彩色済み完成品として発売されたものになります。コピーライトが「1989」の古いものになります。暗所にて保管してきましたが、外箱には、凹み、破れ、キズ、スレ、ハゲ、汚れがあります。マスクの耳が曲がっていますが、たぶんドライヤーなどで直せるかと。出品写真でよくご確認お願いします。状態をご理解の上でお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。#バットマン#skellington_batman#skellington_vintage
http://narcologia.ru/goods/perpetual702946.html
http://narcologia.ru/goods/freshman641756.html
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