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商品詳細
Disneycollectionキャラクターシューズ・オブジェ全種類完品長期自宅保管品Boxサイズ 15×9(大凡)Set販売20年以上前に購入し、箱からも出さず保管しておりました。(時々箱から出し見ていた程度です)当時販売されていた全種類です。しかし、経年の色彩変化はございますので、ご理解お願い致します。気になる事がございましたら、お気軽にご質問くださいませ。どうぞよろしくお願い致します。#ディズニー#コレクション#Disney
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http://narcologia.ru/goods/Stanford426873.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful881351.html
Disney collection／キャラクターシューズ／完品 | labiela.com
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