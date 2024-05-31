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Disney collection／キャラクターシューズ／完品
商品番号 F63471211507
商品名

Disney collection／キャラクターシューズ／完品
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 19,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Disneycollectionキャラクターシューズ・オブジェ全種類完品長期自宅保管品Boxサイズ　15×9(大凡)Set販売20年以上前に購入し、箱からも出さず保管しておりました。(時々箱から出し見ていた程度です)当時販売されていた全種類です。しかし、経年の色彩変化はございますので、ご理解お願い致します。気になる事がございましたら、お気軽にご質問くださいませ。どうぞよろしくお願い致します。#ディズニー#コレクション#Disney
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Disney collection／キャラクターシューズ／完品
Disney collection／キャラクターシューズ／完品 | labiela.com
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