Ｊ７１３　掛軸　大徳寺　福本積應　『白雲常自閑』　共箱　『真作』　肉筆　一行書

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総丈 約 185cm×29cm本紙 約 106cm×27cm共箱の蓋に傷みがございます。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。