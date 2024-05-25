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Ｊ７１３　掛軸　大徳寺　福本積應　『白雲常自閑』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
商品番号 X34198045909
商品名

Ｊ７１３　掛軸　大徳寺　福本積應　『白雲常自閑』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　185cm×29cm本紙　約　106cm×27cm共箱の蓋に傷みがございます。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Stanford687173.html
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