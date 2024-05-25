★限定版/東方神起/ドキュメンタリーブック/ブック\u0026CD\u0026バッグ\u0026生写真

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商品詳細
東方神起限定版のドキュメンタリーブックスペシャルパッケージドキュメンタリーブックとCD、トートバッグがセットになった特装版です。CDは未開封。トートバッグも未開封となっています。他に上記セットとは別に生写真を10枚おまけでおつけします。ケースなどはその素材の仕様上、痛みが出やすいものですので、ある程度の痛みはございますが、内容物は未開封などもあり良好です。韓国のみで発売されたもので、生写真も韓国から入手したものです。管理番号(6345-M4)
http://narcologia.ru/goods/capitation846508.html
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