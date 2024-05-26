デザインプードル オブジェ/置物 大

**出品のお値段でのご検討をお願いします**新品未使用ずっしりと重さがあり高級感のある置物です。ピュアホワイトとグレーの色合いもとても綺麗です。ひとまわり小さいサイズも出品しています。【サイズ】幅21cm×高さ69cm×奥行38cm【重量】3.2kg【素材】強化樹脂【デザイン】イタリア*****************************♥ご購入前に♥*プロフィールをご一読ください*在庫確認しますので一言コメントお願いします*北海道・沖縄・離島へは別途送料いただきます※ご購入後、送り状に記載するお電話番号をお知らせ下さい*****************************オブジェディスプレイ置き物アート犬プードルアニマル動物ペットモチーフ大きい大きめ樹脂プラスチック材質グレー銀シルバー白スタイリッシュデザインモダンヨーロッパヨーロピアン洋風春夏秋冬装飾サロン玄関おしゃれオシャレお洒落可愛いかわいい※コピー盗用はご遠慮願います#オブジェ#置物#プードル#犬＊#PinkySHOPインテリア＊



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