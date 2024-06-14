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ロイヤルアルバート フラワーオブザマンス 8月 プレート
商品番号 O36381701809
商品名

ロイヤルアルバート フラワーオブザマンス 8月 プレート
ブランド名 ロイヤルアルバート
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イギリス　ロイヤルアルバートの廃盤品フラワーオブザマンスシリーズのプレートになります。1970年の希少品　8月のポピー柄になります。▪️ロイヤルアルバートは、1896年に創立した英国王室ご用達のブランドですサイズ写真参照直径　約20.5㎝※素人寸法ですのであくまでも目安としてお考え下さい。計測しづらい形状の商品によっては2、3㎝前後する場合がございます。状態は金彩のコンディションも良好で特に大きなキズ、ワレなどありませんが古いものですので多少のスレ、汚れあります。アンティークならではの風合いを楽しめる方におススメ致します。美品・完品にこだわる方、神経質な方はご入札ご遠慮下さいませ。古いもの、アンティーク・ビンテージにご理解のある方のみご入札お願い致します。写真をよく見てご判断下さいませ。他の月のプレートも出品しております。まとめ買い、ご相談くださいませ。
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