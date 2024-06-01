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スワロフスキー SWAROVSKI 『廃盤品』❗
商品番号 A83486786585
商品名

スワロフスキー SWAROVSKI 『廃盤品』❗
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 6,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆スワロフスキーの干支シリーズ▪️KoKotheRooster(酉)▪️2014年~2016年に発売されました。現在は廃盤になっています。探されている方、如何でしょうか？▪️箱から数回出して、眺めただけで飾らずにしまっていたので、傷など無く綺麗な状態です。(そのため、箱のふちは少し痛んでいます。)
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