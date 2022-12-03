ESP ベース用 ソフトケース

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商品詳細
ESPベース用ソフトケースです。外寸：全長 約123cm幅 約51cm(最長幅)【状態】■中古です。※神経質な方はご遠慮下さいませ。【その他】■即購入OKです！■防水の為、ビニール袋に包んでダンボールに入れて発送致します。■発送時に折り畳んだり、多少圧縮させて頂きます。■コメントの返信が遅れることがあります。ご了承くださいませ。
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