【現地限定】7/1エンゼルス先着限定の大谷翔平　マイク・トラウト ボブルヘッド



大谷翔平＆マイクトラウト7月1日エンジェルス球場25000体限定配布シティーコネクトボブルヘッド人形 ラスト2個！ OHTANI&TROUT CITY CONNECT BOBBLEHEAD



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【現地限定】7/1エンゼルススタジアム先着配布大谷翔平 マイク・トラウトボブルヘッド中身の写真撮影と確認のため開けてすぐ戻しました。新品同様です。※下記の注意事項を必ずお読みください。MLBエンゼルスAngelsShoheiOhtani2023年7月1日のダイヤモンドバックス戦でエンゼル・スタジアムに訪れた方の先着限定で配布された記念品ボブルヘッドです。【今季限りかも！？トラウタニコンビ！！】６月中、歴史に残る活躍をした大谷選手とトラウトの超レアなボブルヘッド！シティーコネクトカラーはアメリカでも人気の高い記念品です。---------------------------------------大谷選手は来季はFAで別チームに行く可能性があり、トラウトとのコラボは最後かもしれません。大谷選手自身、史上初のプレーオフ進出やMVPやオールスター出場も多数予想されています。歴史的な一年の大変貴重なアイテムになるかと思われます。---------------------------------------※現地の来場者特典数量なくなり次第、終了します。【注意事項】スタジアム内での無料配布品なので、細かい傷や汚れ、スレがある可能性があります。完璧をお求めの方、神経質な方のお取引はお断り致します。※最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。お取引完了まで迅速・丁寧な対応を心がけます。何卒、よろしくお願いいたします。