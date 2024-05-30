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✽ クレイユモントローフランス　プレート　✽ 【C】
商品番号 K43296359883
商品名

✽ クレイユモントローフランス　プレート　✽ 【C】
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CreiletMontereauクレイユモントロー　Grandval魔法陣のような模様に惹かれる平皿プレートになります✽【C】✺直径23.1㎝　高さ2.5㎝✺商品状態　全体的に貫入　シミあり　♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱CreiletMontereauクレイユ・エ・モントローはクレイユとモントローのふたつの窯がひとつになって生まれた陶磁器ブランドです。モントロー窯の創業は1749年。フランソワ・マゾワによってモントロー陶器工場が作られ、ファイアンス・フィンを発展させていきます。モントローでは陶器作りに適した白い粘度が採れたことから、クレイユにも材料を提供していました。工場ができる前の最初の窯は1719年頃に始まっています。オーナーや生産様式の変化と時代を生き抜きながら、1819年に作陶ではライバル的存在だったクレイユと合併し、クレイユ・エ・モントローとして共同制作を始めます。#Revedetoile#アンティーク#ヴィンテージ#フランス#イギリス#北欧#プレート#ディゴワンサルグミンヌ#クレイユエモントロー#ムーランデルー#サンタマン#サンアマン#ジアン#ロンウィ#ロンシャン#リュネビル#蚤の市#ブロカント#arabia
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