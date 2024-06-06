ソファー 2人掛け肘付き天然木脚 2WAY ファブリック スタイル ソファベッド

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■スペースを取らないコンパクト設計座面幅約105cmの2人掛けソファー。限られた場所でも無理なく置けるのでひとり暮らしにもオススメ。■優れたSバネで様々な姿勢にフィット適度な弾力にクション性がある座面を使用。耐久性にも優れている。たっぷりのウレタンで身体を優しく支えることができる。■こだわりの生地丁寧に編まれたファブリックは、耐久性がポイント。キャンバス生地のような手触りで、どんな季節でも快適に使用可能。使い分けできる2WAY木製の脚は取り外してローソファとしてもご使用頂けます。小さなゴム脚付きなので床を傷つける心配もありません。■カジュアルなコーデュロイ生地生地はあたたかみのあるコーデュロイを採用。手に馴染むような肌触りで、いつまでも撫でていたくなるような心地よさです。■背面も美しく背面や側面は座面と同じコーデュロイ生地で仕上げているので、どこから見ても景観を損なわず、味のある佇まいを実現します。■14段階リクライニングスチール脚のソファには珍しい14段階リクライニング機能付き。体格や使用シーンなどに合わせて微細な角度調整が可能です。■クッションの程よい弾力クッションの中材には、ベッドにも使用される「ポケットコイル」を使用。固すぎず柔らかすぎず、疲れにくい弾力で体を支えてくれます。■立ち座りがラクラク頑丈なスチールアームでしっかり身体を支えられるから、立ち上がりや座る際の動作がスムーズ。■シンプルなデザインリビング・ダイニングや和室など、様々なシーンに合う場所を選ばないデザイン。同じ生地で仕上げた収納スツールをオットマンとして使えば、一つ上のリラックスタイムに。■お手入れ方法床から座面下までの空間が広いので、ソファを動かさずにお掃除ができます。※お手入れ方法※布地をブラッシングし織目のゴミを掻き出します。その後粘着式クリーナーや掃除機でゴミやホコリを取り除いてください【ご注意・付属品】简単な組み立て品※脚部を取り付ける時、本体を上下逆さになるとより簡単に組み立てることができます。※脚と肘掛と背部だけ取り付ける必要があるので、組み立て簡単。