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【10cm厚さマットレス付き】 ベッドフレーム コンセント付き 耐震
商品番号 J17002091306
商品名

【10cm厚さマットレス付き】 ベッドフレーム コンセント付き 耐震
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 10,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材スチール商品サイズ幅205（宮を含む全体）×奥行104×高さ67.5cm梱包個口1梱包サイズ幅109×奥行37×高さ12cm重量（Netweight）14kg重量（Grossweight）16kg耐荷重約200KG組立品/完成品組立品パイプ＆木飽きることなくお部屋にスマートな印象に【多機能宮棚】スマートフォンや時計などの小物を置ける便利な設置が詰め込まれています。コンセント付きで、お休みしながらスマートフォンやipadを充電することができます。【収納スペースたっぷり】ベッドの高さによって、下の収納空間を活用できます。26cmの高さは、物が落ちていても、見つけられない心配がないし、日常掃除もとても便利です。【安心の強度】耐荷重200kg。身体を支えるメッチュの床には14のスチール製のバーで支えて、安心感を与えます。【優れた通気性】よい通気性は布団を守ります。一年中快適に眠れます。商品の説明：パイプ＆木飽きることなくお部屋にスマートな印象に多機能宮棚スマートフォンや時計などの小物を置ける便利な設置が詰め込まれています。コンセント付きで、お休みしながらスマートフォンやipadを充電することができます。収納スペースたっぷりベッドの高さによって、下の収納空間を活用できます。26cmの高さは、物が落ちていても、見つけられない心配がないし、日常掃除もとても便利です。安心の強度耐荷重200kg。身体を支えるメッチュの床には14のスチール製のバーで支えて、安心感を与えます。優れた通気性よいう通気性は布団を守ります。一年中快適に眠れます。
http://narcologia.ru/goods/perforce728265.html
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