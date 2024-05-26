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KARA ソファー　特注　定価40万円
商品番号 Y80259220591
商品名

KARA ソファー　特注　定価40万円
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 35,557 円
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商品詳細

KARAソファー　特注　定価40万円クッションは付きません横幅185センチ高さ74センチ奥行き90センチ
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