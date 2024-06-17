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金　銭馬　置物　新品　ゴールド
商品番号 R19638288220
商品名

金　銭馬　置物　新品　ゴールド
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは専用箱や立札はありません。高さ　約20センチ幅　　約30センチ奥行き約11センチ金の銭馬の置物です。素材はおそらく合成樹脂です。こちらは専用箱が無いのでプチプチで包んで段ボールで発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/providence439594.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric728745.html
http://narcologia.ru/goods/assessor169903.html
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