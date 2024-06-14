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- 1980s ビンテージ マリア像 フランス製 ロザリオ
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商品詳細
80sフランス製ロザリオを掲げてるマリアになります。ツインセットになります小さめなので場所選ばず飾れると思います横2.5cm縦14cm
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