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1980s ビンテージ　マリア像　フランス製　ロザリオ
商品番号 E44941327296
商品名

1980s ビンテージ　マリア像　フランス製　ロザリオ
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

80sフランス製ロザリオを掲げてるマリアになります。ツインセットになります小さめなので場所選ばず飾れると思います横2.5cm縦14cm
http://narcologia.ru/goods/displease804831.html
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