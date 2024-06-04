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麻炭チャコボール
商品番号 P26898674364
商品名

麻炭チャコボール
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,812 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品　未使用です。空間波動調整に✨壁などに貼り付ける場合は、何度も使えるソフト粘着剤「ひっつき虫」がおススメです。◎材料クリスタルレジン・麻炭パウダー(ヒマラヤ産原種)・ヒマラヤクリスタルパウダー◎価格17個セット　8,800円◎製作salondehemp
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