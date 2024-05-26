クールスのポスター舘ひろしクールス時代、

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商品詳細
クールスポスター、同じのあるので出品致しました。古いですので、汚れ傷あります。ふたつ破れありますけど、クールスのメンバーの部分は比較的綺麗です。古いですので、ご理解の上で購入お願い致します。COOLSクールスグループ舘ひろし村山一海横山剣水口晴幸 ロックンロール
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