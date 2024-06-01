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★新品★FOXEY★2020年SUMMER ノベルティ スノードーム
商品番号 V52721100995
商品名

★新品★FOXEY★2020年SUMMER ノベルティ スノードーム
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FOXEYスノードームSUMMERドーム以前お買い物をした際に頂きました非売品ノベルティになります。限定品です♡★サイズドーム本体直径10cm高さ13cm土台直径8cm素人採寸の為多少の誤差があります。★新品未使用で保管しておりましたお品です。新品ですが撮影の為一度開封しております。スノーの中に、フォクシーのアルファベット文字が入っており細かいところまでこだわったフォクシーの世界観がいっぱい詰まったとても可愛らしい素敵なスノードームです♡★細心の注意を払って確認しております。細部まで気にされる方、神経質な方はご遠慮くださ出品まで大切に保管しておりますが、自宅保管をご理解の上ご購入頂けますようお願い致します。素材···ガラス
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