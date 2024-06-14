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- 新品 ブータンの伝統的織物 yatta 希少価値
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商品詳細
お値下げしました。ブータンの伝統的織物yattaです。鮮やかな色とデザインが素敵で、数十年前にブータン旅行の折に購入しました。縦糸にコットン横糸と柄にウールの糸が使われてます柄の一つ一つも手作りとても手間のかかる一点です幅約52cm長さ約72cmフリッジ3cmインテリアのアクセントなど、へやの壁に掛けると素敵です。Usedに付き、こだわりの無い方はご検討下さいませ。
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