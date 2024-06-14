Francfranc シェルクッション 白ページ

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商品詳細
Francfrancシェルクッション白ページ。他の色もあります。こちらは※白ページです。サイズW400×D320×H130mm重量0.385kg素材本体:ポリエステル92%ポリウレタン8%中綿:ポリエステル100%薄く、シミのようなものが裏側にあります。矢印で示しています。貝殻をモチーフにしたたまらなくキュートなクッションです。光沢感が美しいポリベルベット生地はとろけるように柔らかな手触り。女の子のお部屋を存在感たっぷりに彩る、特別なアイテムです。1点のお値段です。ご希望のお色をコメントより、お願いいたします！場合によっては圧縮して発送させて頂きます。#フランフラン#francfranc#momo断捨離中カラー···ホワイト
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http://narcologia.ru/goods/cowpox135639.html
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