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【studio CLIP】ミッフィー ボリス　コインバンク　貯金箱
商品番号 O85996067569
商品名

【studio CLIP】ミッフィー ボリス　コインバンク　貯金箱
ブランド名 スタディオクリップ
特別価格 税込 1,566 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^).stで購入しました。ミッフィーとボリスのコインバンク2点セットです。自宅で箱に入れたまま保管していました。陶器なのでそこに黒ずみ、色むら、点など当初よりありました。箱は凹みなどあります。箱ありです。購入当初についてたステッカーもあります。梱包の際、繊維など付着する可能性があります。緩衝材に包んで梱包します。送料込みなので定価より高めにしてますのでご理解ある方のみお願いします。バラ売り不可#ディックブルーナ#dickbruna
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