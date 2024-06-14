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壺　花瓶　陶芸
商品番号 O58429260222
商品名

壺　花瓶　陶芸
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小さな壺になります。台座も付けてこの値段にしております。当時、色合いが綺麗で購入した際に、窯元の方に、壺にも見せる向きがあると言われ、すぐに分からなくなるので裏面に矢印を入れて貰いました。矢印はその時のものです。
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