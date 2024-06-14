ドラミちゃん　置物　御影石

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商品詳細
商品ご覧に頂きありがとうございます。株式会社TAKAO製、御影石を加工したストーンスタチュー。ロットNo0347サイズ台座 約100φ、厚さ約1.2cm本体 高さ約11.5cm、幅約7cm×厚約7cmカラー...グレー種類...彫像・胸像素材...石材テイスト...ポップ・カジュアル,和モダン高さ...～19.9cm管理No.MY002
http://narcologia.ru/goods/calling480550.html
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