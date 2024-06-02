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- LLADRO リヤドロ【扇と女性】超大型37ｃｍ リアドロ インテリア Ｌ289
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商品詳細
LLADRO リヤドロ 【扇と女性】 【絶版】サイズ：37×37(ｃｍ）専用箱はありません。※右手の小指にカケがあります。展示・鑑賞には問題は無いと思いますが、気になる方はご遠慮願います。参考価格￥90,000
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