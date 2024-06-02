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LLADRO　リヤドロ【扇と女性】超大型37ｃｍ　リアドロ　インテリア　Ｌ289
商品番号 S67555630860
商品名

LLADRO　リヤドロ【扇と女性】超大型37ｃｍ　リアドロ　インテリア　Ｌ289
ブランド名 リヤドロ
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LLADRO　リヤドロ　【扇と女性】　　【絶版】サイズ：37×37(ｃｍ）専用箱はありません。※右手の小指にカケがあります。展示・鑑賞には問題は無いと思いますが、気になる方はご遠慮願います。参考価格￥90,000
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