A5-13 天然石　メキシカンクレイジーレースアゲート　スフィア

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とてもジオード部分が多くきらきらとしていて複雑な模様がかっこいいメキシカンクレイジーレースアゲートスフィアです(^^)サイズも大きめでとても見応えがあります。小さなおまけプレゼントさせていただきます。サイズ直径約7.2cm海外の専門店や工場から天然石など購入しております。販売継続可能な範囲でお安くして輸入品を皆さんに楽しんでいただければと思います。品物は1点1点選び抜いた全く同じ物は他にはない一点物です。お気に入りを見つけていただいて天然石のもつ癒やし効果や活力を与えてくれるパワーを感じていただけたら嬉しいです(^^)お取り置きは1週間可能ですがキャンセルは他のお客様のご迷惑になりますのでご遠慮下さい。市場店舗よりかなりお安くはしております。なお、ご購入の早い方がお取引相手になります。フォロワー様複数購入で同梱の場合送料分お安くしますが本当に欲しい物はすぐご購入お願い致します。これから沢山入荷予定ですがゆっくり出品しますのでフォローして見ていただけたらと思います(^^)#魔法の花天然石