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- 天然石 美麗高品質 特大モリオンスフィア ¥25300～ 最終値下げになります！
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商品詳細
□直径：約13cm体重：3kg近年産出が激減してるので希少品ですね！こちらは、綺麗で艶々した表面が魅力的です。黒水晶特有の白濁が少ない漆黒カラー✨ 最後の逸材を出品することにしました← □台座＋六角柱などなど、同封します！⤴️#パワーストーン#天然石スフィア#水晶置物#黒水晶#モリオン#原石カラー···ブラック種類···風水
http://narcologia.ru/goods/slide65687.html
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