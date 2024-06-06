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天然石 美麗高品質 特大モリオンスフィア ¥25300～ 最終値下げになります！
商品番号 Q43080476616
商品名

天然石 美麗高品質 特大モリオンスフィア ¥25300～ 最終値下げになります！
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

□直径：約13cm体重：3kg近年産出が激減してるので希少品ですね！こちらは、綺麗で艶々した表面が魅力的です。黒水晶特有の白濁が少ない漆黒カラー✨　最後の逸材を出品することにしました←　□台座＋六角柱などなど、同封します！⤴️#パワーストーン#天然石スフィア#水晶置物#黒水晶#モリオン#原石カラー···ブラック種類···風水
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