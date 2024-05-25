【希少】風水鬼っ子　鬼組　5体セット　セトクラフト2010年．2016年

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鬼っ子 - お茶と和雑貨の店 大正園

風水鬼っ子2010年2体2016年3体合計 5体のセット【バラ売りなし】風水カラーで福を願い、厄をよけて笑顔を呼び込む風水鬼っ子です。「この家は俺が守る！」そんな福を願う言葉が聞こえてきそうな鬼っ子です。玄関や居間のテレビ台等、ちょこっと置いて福を呼びこみましょう。楽しい可愛い縁起物の鬼は、邪気を払うお家の見張り番です。鬼に金棒とは、元からとても強いものである「鬼」に、さらに鉄の棒（＝金棒）が加わったことにより、その強さがさらに拡大し、立ち向かうことができなくなってしまうことが由来です。家族の安全を祈り魔除けや厄除けの縁起物として、自分の心を洗う為、強いパワーを持つ為、鬼を飾ります。目立った汚れなどはありませんが、中古品であるので、神経質の方はご遠慮下さい。発送は、郵便局かヤマトを利用予定です。一番安い方法とさせていただきますが、最低限追跡はつけます。発送中の梱包方法などのトラブル、苦情は取り扱っていませんので、ご了承した方「のみ」購入をお願い致します。※最近、商品がお手元に届いて、 3日以上過ぎても、 受取完了手続きをしてくれない方が 増えて来ております。 商品が届いて、 受取完了通知をしてくれる方のみ、 取引をさせて下さい。