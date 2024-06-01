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ジョイスオンザテーブル ラウンドフラット　プレート (コバルト)
商品番号 O23399263548
商品名

ジョイスオンザテーブル ラウンドフラット　プレート (コバルト)
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 1,463 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JOICEONTHETABLEThegardenラウンドフラットプレート(コバルト)昨年購入し、数回使用しました。野草を型押ししたプレートです。日常的になかなか使いこなせないため、出品いたします。フチの立ち上がり部分は均一ではありません。実際は画像よりコバルトの色がもう少し淡い感じです。作家さんの手作りの作品のため、斑点や歪み、キズ、釉薬のムラ、凹凸など、手作りの風合い、また使用によるスレ、キズなどがあります。撮影環境による色味の違いがあることをご了承下さい。上記内容をご理解の上、ご購入をお願いいたします。お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート皿/プレート形状···丸
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