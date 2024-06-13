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ベランダタイル　10枚/バルコニータイル/櫛目調/ホワイト/三協アルミ/床化粧材
商品番号 X51786337951
商品名

ベランダタイル　10枚/バルコニータイル/櫛目調/ホワイト/三協アルミ/床化粧材
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三協アルミ　床化粧材　ジョイントタイル櫛目調ホワイト連結は、手で押しはめるだけ。道具不要.付け外しも簡単です.【サイズ】30cm×30cm厚さ2.8cm重さ一枚あたり/約2kg【価格】メーカー希望小売価格42,600円/10枚のところ、↓↓9999円/10枚　で出品致します※全部で50枚の在庫があります.10枚ずつの新規商品ページを追加致しました。まとめてご購入を希望される方はコメントにてお知らせください♪（お値引き対応可）自宅マンションのベランダにて２年ほど使用しておりました。水洗いで、落ちる汚れは取り除いておりますが、屋外使用の為、完璧ではございません。元々のお値段から分かるように、質の高い品物ですので、特に劣化も見受けられませんが、中古品となりますので、ご理解いただける方にお譲りできればと思っております#ジョイントタイル#床化粧材#床材#ベランダタイル#くしめ調　#櫛目調#高級タイル#バルコニー#バルコニータイル#三協アルミ#エクステリア
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三協アルミ | 床化粧材（1/1ページ） | バルコニー | 建材サーチ
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施工例｜床化粧材｜三協アルミ

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