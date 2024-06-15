[立峰] 中国美術 太湖石 玲瓏石 天然石 奇石 水石 鑑賞石 飾り石 置物

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ご覧いただきありがとうございます。サイズ:高17cm×横3.3cm×奥行6.5cm重約:113gこれは天然の太湖石です。自然に形成された穴があり、同時に亀裂や汚れの状況もあります。石灰岩が長時間侵食されて徐々に形成されます。曲がりくねって、形が異なり、姿勢が万千で、通霊的で、「しわ、漏れ、痩せ、透き通る」の美しさを最もよく表現します。歴代の文人墨客に愛され、収蔵され、書斎に飾られ、高い観賞価値を持っています。それは大きさにこだわらず、一石一景、味はそれぞれ異なり、それぞれが唯一無二で複製できない。太湖石の記録は後晋時代に始まり、唐代に流行し、今まで人々に鑑賞しています。台座はアクリル樹脂材質で、そしてホットメルト接着剤で接着します。再加熱すると分離できます。光源の関係上画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、画像をご覧になりご判断をお願い致します。素人採寸の為多少の誤差はご容赦願います。画像をご確認の上お客様のご判断でご購入お願い致します。基本的には自然のものですので多少の傷、スレなどはございますのでご了承ください。検索用:#骨董品#古美術#印籠#煙草入れ#煙管#飾り台#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#食器#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#伝統工芸品#ジュエリーボックス#古美術#仏像#龍泉窯#唐三彩#花台#紫檀#雑貨#茶道具#盆石#鑑賞石#骨董市#蚤の市#古道具#古民具#古民家素材···石材