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千趣会　ネコとネズミの置物
商品番号 X19327260140
商品名

千趣会　ネコとネズミの置物
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,426 円
在庫状況 あり

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商品詳細

千趣会ベルメゾンのネコとネズミの置物で春夏秋冬の四季ですが5ヶ月分のみの出品です。それぞれに小物がぶら下がっている棒が取れるので、外して梱包いたします。
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