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NELD ネルド LIZARD リザード　ラウンドミドル財布
商品番号 E44154337726
商品名

NELD ネルド LIZARD リザード　ラウンドミドル財布
ブランド名 Evital
特別価格 税込 12,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー　ブラック素材　外装：トカゲ革内装：イタリア産牛革ブランド　NELD品番　AN246-10二つ折り、ラウンドファスナー商品仕様小銭入れ(ホック開閉)×1お札サイズポケット×2カードポケット×9そのほかポケット×3中にボックス型の大きい小銭入れが取り付けられ、使い勝手抜群。ややコンパクトなサイズ感ながらポケットも多く備えています。お札入れはは2層になっていますが、手前の層は端が縫い付けられておらず、広く開くので出し入れがスムーズです。奥手側と使い分けができてとても便利です。2023/8/19に購入一度試しにカードと小銭を入れてみただけです。定価　¥29,700(税込)クリスチャンポーChristianpeauコムデギャルソンcommedesgarçonsワイズY'sヨウジヤマモトyohjiyamamoto
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