ドルガバ　ティーシャツ

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商品詳細
ドルチェアンドガッバーナティーシャツメンズサイズ54日本サイズでXXLくらいですネットの公式ショップで10万ほどで購入しましたが、履歴がリセットされている為、画像添付できませんこちらも丈を5㎝詰めていますズボンのファスナーに引っ掛けて破れていましたので、上記を全てお直し屋で直しています画像ご参照下さいご理解頂ける方のみお願いします２回ほど着ましたクリーニング済みです
http://narcologia.ru/goods/sepulchral723732.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox497439.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford792073.html
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