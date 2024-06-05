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ドルガバ　ティーシャツ
商品番号 X86952477538
商品名

ドルガバ　ティーシャツ
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドルチェアンドガッバーナティーシャツメンズサイズ54日本サイズでXXLくらいですネットの公式ショップで10万ほどで購入しましたが、履歴がリセットされている為、画像添付できませんこちらも丈を5㎝詰めていますズボンのファスナーに引っ掛けて破れていましたので、上記を全てお直し屋で直しています画像ご参照下さいご理解頂ける方のみお願いします２回ほど着ましたクリーニング済みです
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