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【激レアTシャツXL】戦場のメリークリスマス☆坂本龍一☆デビット・ボウイ☆戦メリ
商品番号 O98082897968
商品名

【激レアTシャツXL】戦場のメリークリスマス☆坂本龍一☆デビット・ボウイ☆戦メリ
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

戦場のメリークリスマス［MerryChristmas,Mr.Lawrence］のプリントTシャツです。サイズは貴重なXL。レアな一枚をこの機会に是非！⁡◻︎状態　未使用品◻︎ボディーカラー　白◻︎素材　コットン100%◻︎サイズ表記　XL◻︎サイズ詳細（若干の誤差はご了承ください）・着丈:約77cm・身幅:約56cm・肩幅:約53cm・袖丈:約24.5cm◻︎その他　バックプリントなし⁡#坂本龍一　#戦場のメリークリスマス　#YMO#デビットボウイ#戦メリ#ビートたけし#ミスターローレンス　#大島渚#MerryChristmas,Mr.Lawrence#DavidBowie#イエローマジックオーケストラ#教授#RyuichiSakamoto#movietshirts#映画関連カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit682386.html
http://narcologia.ru/goods/flight652428.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement349799.html
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