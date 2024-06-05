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- 【激レアTシャツXL】戦場のメリークリスマス☆坂本龍一☆デビット・ボウイ☆戦メリ
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商品詳細
戦場のメリークリスマス［MerryChristmas,Mr.Lawrence］のプリントTシャツです。サイズは貴重なXL。レアな一枚をこの機会に是非！◻︎状態 未使用品◻︎ボディーカラー 白◻︎素材 コットン100%◻︎サイズ表記 XL◻︎サイズ詳細（若干の誤差はご了承ください）・着丈:約77cm・身幅:約56cm・肩幅:約53cm・袖丈:約24.5cm◻︎その他 バックプリントなし#坂本龍一 #戦場のメリークリスマス #YMO#デビットボウイ#戦メリ#ビートたけし#ミスターローレンス #大島渚#MerryChristmas,Mr.Lawrence#DavidBowie#イエローマジックオーケストラ#教授#RyuichiSakamoto#movietshirts#映画関連カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit682386.html
http://narcologia.ru/goods/flight652428.html
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