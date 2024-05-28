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希少★クロムハーツ・スターレザーパッチ黒
商品番号 G67027392282
商品名

希少★クロムハーツ・スターレザーパッチ黒
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHROMEHEARTSクロムハーツカラーブラック　黒希少レザーパッチ入りトラッカーメッシュキャップシルバーコンチョボタン付き状態　　年数が経ってますが色褪せも少なくキレイで良好です。サイズ表記-なし-※背面のスナップバックにてサイズ調節カラー···ブラック形···ベースボール素材···本革あくまでも中古になりますので神経質な方はお控え下さい。
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