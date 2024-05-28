希少★クロムハーツ・スターレザーパッチ黒

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商品詳細
CHROMEHEARTSクロムハーツカラーブラック 黒希少レザーパッチ入りトラッカーメッシュキャップシルバーコンチョボタン付き状態 年数が経ってますが色褪せも少なくキレイで良好です。サイズ表記-なし-※背面のスナップバックにてサイズ調節カラー···ブラック形···ベースボール素材···本革あくまでも中古になりますので神経質な方はお控え下さい。
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