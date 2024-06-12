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D.A.Dクラウンベルト
商品番号 L44681048557
商品名

D.A.Dクラウンベルト
ブランド名 デーアーデー
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

D.A.Dのメンズ、クラウンバックルベルト数回使用しましたが、その後暗所保管しておりました。ベルト穴も傷みなく綺麗な状態です。また箱等はなく現物のみの発送になります。個人的にはかなりイケてるベルトだと思います。クラウンバックルの存在感が抜群です。素材···本革カラー···ホワイト
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