【美品】LOUISVUITTONルイヴィトンタイガポルトフォイユロン二つ折り長財布札入れブラック■商品情報■●タイトル 【美品】LOUISVUITTONルイヴィトンタイガポルトフォイユロン二つ折り長財布札入れブラック●メーカー LOUISVUITTONルイヴィトン●形状 二つ折り財布●カラー ブラック●素材 タイガレザー●サイズ 横 18cm 縦 9.5cm 奥行 1cm ●ランク 中古SA●状態 外側：特筆すべきダメージなし 中面：S.K刻印あり※実物のお色に近くなる様に心掛けて撮影しておりますが天候、光な加減などにより色に違いが出てしまう場合もございます。素人検品ですので、見落としの薄い汚れなどある場合があります事と自宅保管のためご理解頂ければと思います写真からの参考が大きくなりますので気になる点など追加撮影も致しますのでコメント欄からよろしくお願い致します■購入先 鑑定済みの中古ブランドショップにて購入しました。EC16009カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革



超美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユ ロン ...



⭐️美品⭐️ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユ ロン 二つ折り長 ...



⭐美品⭐ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユ ロン 長財布 | labiela.com



最終値下げ】新品未使用ルイヴィトンタイガ ポルトフォイユロン カード ...



美品 ルイ ヴィトン ポルトフォイユ ロン タイガ 長財布 ブラック | フリマアプリ ラクマ



✨美品✨ ルイヴィトン ポルトフォイユ・ロン タイガ 札入れ ブラック ...



誕生日プレゼント ✨超極美品✨ヴィトン 2つ折 ルイヴィトン ...



ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユ・ロン 長財布 M32662 ...



極美品】 ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユ ブラザ グリズリ 長財布-



ブランド品専門の 美品 ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユロン 長 ...



超美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユ ロン ...



セール通販 LOUIS VUITTON - 超美品☆ヴィトン タイガポルトフォイユ ...



ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユ・ロン 長財布 M32662 ...



LOUIS VUITTON ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユ ロン 美品 『3年 ...



美品 ルイ ヴィトン ポルトフォイユ ロン タイガ 長財布 ブラック