

ジバンシー ヴィンテージTシャツ ジバンシー ヴィンテージTシャツ



ジバンシー ヴィンテージTシャツ ジバンシー ヴィンテージTシャツ



ジバンシー ヴィンテージTシャツ ジバンシー ヴィンテージTシャツ



ジバンシー ヴィンテージTシャツ ジバンシー ヴィンテージTシャツ



ジバンシー ヴィンテージTシャツ ジバンシー ヴィンテージTシャツ



ジバンシー ヴィンテージTシャツ ジバンシー ヴィンテージTシャツ



ジバンシー ヴィンテージTシャツ ジバンシー ヴィンテージTシャツ



ジバンシー ヴィンテージTシャツ ジバンシー ヴィンテージTシャツ



ジバンシー ヴィンテージTシャツ ジバンシー ヴィンテージTシャツ



ジバンシー ヴィンテージTシャツ ジバンシー ヴィンテージTシャツ



ジバンシー ヴィンテージTシャツ ジバンシー ヴィンテージTシャツ



ジバンシー ヴィンテージTシャツ ジバンシー ヴィンテージTシャツ



ジバンシー ヴィンテージTシャツ ジバンシー ヴィンテージTシャツ



ジバンシー ヴィンテージTシャツ ジバンシー ヴィンテージTシャツ



ジバンシー ヴィンテージTシャツ ジバンシー ヴィンテージTシャツ

カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック少しよれがあります。肩幅50身幅53着丈76袖丈22袖口16全てcm12年前くらいにParisプランタンにて購入現地購入ですので日本代理店タグはありません。当時日本円で12万以上だったのを記憶しております。年齢を重ねて柄物が似合わなくなったので出品させていただきます。売る気はなかったのですが着ていただける方、コレクターの方にお譲りしたいと思っております。ご不明な所はお尋ね下さい。