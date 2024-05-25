未使用！Hermesエルメス　カシミアマフラー　ストール　ユニ・ブロデ♪

★こちらは今年、エルメス店舗にて購入致しましたメンズコレクションのカシミアマフラー\"ユニ・ブロデ\"(新品未使用品、箱\u0026タグ\u0026リボンあり、定価80300円)の出品となります。カラーはグレー。Hermesの刺繍があしらわれたシンプルで素敵な逸品です。今回、不要になりましたので、お安く出品しております。この機会に是非、いかがでしょうか。サイズ40×160cm。★こちらが最終価格となります。★他にも色々出品中です。



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