【超希少】マイケルジョーダン　MVP　Tシャツ　80's コピーライト有り

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ヴィンテージadidas大量入荷中‼️USA古着を中心に厳選した古着やビンテージアイテムを幅広く取り扱っております。以下より、是非ご覧下さい‼フォロー頂けると値引き頑張っちゃいます‼️#厳選古着販売13スリフト80’ｓ後半～90’ｓ頃 SCREEN STARSのMADEINUSAボディを使ったTシャツ。マイケルジョーダンが初めてMVPを取った88年のプリント。若い頃のジョーダンの表情が非常に良いです!!コレクションにもオススメ!!◎状態：ヴィンテージ品の為、使用感や傷、汚れなどは御座いますが、まだまだご着用頂ける状態です。(写真で状態をご確認下さい。)※付属品は無く、本体のみの出品となります。※あくまで中古品となりますので、完璧なお品物をお探しの方はご購入を控えて頂くようお願い致します。※その他、商品の気になる点やご質問等御座いましたら、お気軽にお申し付け下さいませ。【フォロー割引実施中‼︎】フォローしてくださった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました」とお知らせ下さい‼︎◎5000円以上→300円引き◎10000円以上→値引き交渉可能こちらの商品は、ナイキアディダスプーマラコステフレッドペリーチャンピオントミーヒルフィガーラルフローレンエクストララージシュプリームカーハート等を合わせたコーデにもお勧めです。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···レッド袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬