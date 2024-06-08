TAKEO KIKUCHI 本革ベルト

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商品詳細
素材···本革カラー:チョコTAKEOKIKUCHI本革ベルト新品未使用。タグ付き。黒っぽく見えますが、ほんのり茶色味がかった色です。
http://narcologia.ru/goods/Persia12788.html
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