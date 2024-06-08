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TAKEO KIKUCHI 本革ベルト
商品番号 O84459741312
商品名

TAKEO KIKUCHI 本革ベルト
ブランド名 タケオキクチ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー:チョコTAKEOKIKUCHI本革ベルト新品未使用。タグ付き。黒っぽく見えますが、ほんのり茶色味がかった色です。
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