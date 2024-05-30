Japan 真鍮製 ウォレットチェーン

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商品詳細
鍮製ウォレットチェーン未使用に近い美品ですカラー：アンティークゴールドサイズ：全長約61cm大阪市中央区西心斎橋 アメリカ村LooneyJapanで購入保管中に真鍮特有の黒ずみが出てとても良い味わいです
http://narcologia.ru/goods/approximate536620.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation437021.html
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