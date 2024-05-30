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Japan 真鍮製 ウォレットチェーン
商品番号 P73786615474
商品名

Japan 真鍮製 ウォレットチェーン
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鍮製ウォレットチェーン未使用に近い美品ですカラー：アンティークゴールドサイズ：全長約61cm大阪市中央区西心斎橋　アメリカ村LooneyJapanで購入保管中に真鍮特有の黒ずみが出てとても良い味わいです
http://narcologia.ru/goods/approximate536620.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation437021.html
http://narcologia.ru/goods/update421195.html
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