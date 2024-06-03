NEWERA ニューエラ 59FIFTY ヤンキース キャップ CAP 71/2

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●最初にコメントをしてから12時間以内に返信が無い場合は、ブロックを致しますので予めご了承下さい。●ブランドNEWERANEWERAneweraニューエラ59FIFTY59fifty5950●商品名59FIFTYFITTEDCAPカスタムキャップCooperstownクーパーズタウンベースボールキャップ野球MLBメジャーリーグWorldSeriesMajorLeague帽子別注キャップheadwearヘッドウェア●チームNEWYORKYANKEESニューヨークヤンキースBronxブロンクス●サイドパッチ1937WORLDSERIESCUSTOMSIDEPATCH1937年ワールドシリーズカスタムサイドパッチ●バイザーGREENUNDERVISORグリーンアンダーバイザーGREENUNDERBRIMグリーンアンダーブリム●サイズ71/259.6cm●カラーNAVYネイビー紺WHITEホワイト白REDレッド赤GOLDゴールド金●商品説明クラシックグリーンブリムにホワイトスウェットバンド。バックにバッターマンロゴ無しCOOPERSTOWNモデル。MLBのチームロゴが刺繍されており、普段使い・アウトドア・ゴルフ・アメカジ・きれいめカジュアルのタウンユース等、どんなスタイルにも合わせやすいキャップの為、さまざまなシーンで御使用頂けます。●最後に・写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。#NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#CAP#キャップ#帽子#MLB#ニューヨーク#NewYork#ヤンキース#Yankees崎山翼AILES大谷翔平shoheiohtani9FIFTY9FORTYドジャースDodgersゴルフgolf47ブランド47brandエンゼルスangelsカブスcubsインディアンスindiansアストロズAstrosヤンキースYankeesJAPAN朝岡周