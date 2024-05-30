BAPE ベルト バックル エイプ グレーカモ メンズ L

ABATHINGAPEのグレーカモフラ柄のベルトLサイズです。かなり使用していたのでそれなりに傷、汚れ、穴の広がりがあります。状態ご確認の上、used品にご理解いただける方、よろしくお願いいたします。また全体的に検品しておりますが見落としがあるかもしれません。ご了承ください。らくらく⇔ゆうゆう便に変更する場合があります。



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