確実正規品 クロムハーツ トラッカー ベースボールキャップ メッシュ激レア

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商品詳細
クロムハーツのトラッカーキャップブラックです。こちらのキャップはメッシタイプの稀有な者になります。原宿店で購入した確実正規品になります。コレクション整理のため出品致します。付属品:なしあり得ませんが、万が一偽物だった場合は、全額返金に応じます。クロムハーツ多数出品中なので宜しければ立ち寄ってみて下さい。#伊佐坂クロムハーツ
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