HERMES シルク　ネクタイ

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商品詳細
カラー···ブルー柄・デザイン···その他エルメスのシルクネクタイです。使用機会がないので出品しますこちらの商品は値下げを考えていません。その他にも服や本を出品しています。是非ご覧ください。
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