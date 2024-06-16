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色ライトグリーン 柄 無地 素材 コットン 表記サイズフリー実寸 肩幅00cm 身幅00cm 着丈00cm※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。詳細その他 古着であることをご理解のうえ、ご購入ください。